2024新竹市區域立委選舉，藍綠黃皆已提名參選人，民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭近日舉辦座談會、勤跑地方布局，地方上都認為她幾乎底定參選，但民眾黨遲遲未宣布徵召，柯美蘭12日在臉書宣布，將以無黨籍身分參選新竹市立委。

柯美蘭在臉書指出，「日前哥哥約我至中央黨部商談新竹市立委徵召，第一句話，他問我是否堅持參選，我說『是』，第二句話他問我是否想爭取徵召， 我說『不是』， 哥哥訝異的不得了。」

柯美蘭說，她告訴哥哥，自己參選不是為了哥哥，而是為心中的理念，這陣子勤走基層，握過每一雙溫暖的手，她看見了炙熱的眼神，知道必須勇於承擔更大的責任，這是上天給她的使命，將義無反顧。

柯美蘭也說，她知道以無黨籍參選，選戰上會更加艱困，但是心念一轉，無黨籍參選能跳脫黨派的立場，而任何色彩的人民，都會是她服務的對象，一如過往不分色彩的服務病人，未來的她，心念只有市民的福祉，她會監督國會、衛福部，成為全民的立委，一個會做事且光明磊落的立委。

柯美蘭也強調，「今後的我將以更謙卑的心去體察民心，民疾我急、本著善良無敵，全力迎向新竹市選戰。」