廁所、廚房環境潮濕，磁磚縫隙及流理台容易長霉斑，有位人妻分享全聯一款日本「去霉神物」，只要噴在發霉處，不用特別刷，15分鐘後用水一沖，霉斑全消失。用過的網友都大讚神奇，表示已經回購N瓶；還有人分享可以噴在排水孔防蟑螂，甚至可以洗掉白色衣物上的髒汙。

一名網友在「我愛全聯-好物老實說」社團分享一款日本原裝去霉劑，只要噴在發霉處、靜置15分鐘，完全不用刷，最後用清水沖掉，黑色霉斑就輕鬆去除，讓她驚呼「好厲害」。

貼文曝光後引起許多討論，用過的網友也讚「真的超推」、「真的好用！不用刷，噴的時候也不沾手，已使用N瓶」、「用好多瓶了，換過其他牌子，還是這個好用」、「這罐真的家中必備」。

也有網友分享其他用法，「我會用在洗衣機內濾網（除霉菌）和洗衣機內槽、馬桶內側，噴在地板排水孔可以防蟑螂」、「我拿來洗學生的白廚師服，連原子筆痕都不見了。」

另外有人認為這瓶去霉劑的缺點就是漂白水味道太重，「記得噴的時候戴口罩，噴完先離開，沖水的時候也要戴口罩。」

廁所磁磚多處發霉。（網友授權提供）