有網友驚見在社群討論區上看到在民宿打工同學求助文，透露因住客大學生遭遇不幸，讓民宿老闆不得不歇業，附上老闆的聊天截圖，竟然神似許效舜？一夜之間，貼文引起上百則關心留言還紛紛問到真的是許效舜嗎？

事實上，這是台灣首部沉浸式戲劇兼真人推理實境節目《百分之一相對論》沉浸式社群操作。《百分之一相對論》故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、陳零九、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著解開這個世界上出現的亂流任務的使命，來還原那百分之一的真相。

《百分之一相對論》背後主創團隊大有來頭，由「映畫製作」旗下獨立新型態創意子公司「映底子」製作，是知名製作人郭建宏之子郭方儒主導的首部主創影視作品，導演身兼製作人的他特邀請來金鐘硬底子主持人許效舜及金鐘影后苗可麗飾演民宿夫妻檔。

郭方儒曾與苗可麗合作戲劇演出，發現每次跟苗可麗對戲時，都會被她強大的氣場以及對表演的掌控度給震懾住，後來看了苗可麗演出的舞台劇《台灣有個好萊塢》，深深被她即興表演的舞台魅力吸引，於是成為他心中飾演老闆娘的不二人選。至於許效舜，郭方儒表示他從小就是《瘋神無雙》節目的忠實觀眾，許效舜說的每一句話、做的每一個動作都是戲，充滿了效果，再加上其實當初設定民宿老闆的外型穿著，根本就是許效舜本人在現實中的穿著，民宿老闆跟老闆娘的角色也就此決定。

苗可麗化身神秘民宿老闆娘，詭譎神經質氛圍讓探員不寒而慄，許效舜則是飾演苗可麗老公，時則嚴肅、時則提供幫助化解危機，身上帶著許多謎團，以及無以言表的苦衷。許效舜表示會接下演出，主要是覺得節目內容很有趣，加上自己是個不愛背本，喜歡現場即興反應型的表演者，這種具有挑戰性的演出當然不容錯過。

由於現場沒有NG的機會，所有演出只能一次OK，為此許效舜做足了功課，先跟導演、編劇確認希望達到的效果，明確的了解才能精準地傳達劇情張力；再來是確認現場佈置的鏡頭方位，才能依循劇情前進，掌握現場所有人表現，讓每個鏡頭都充滿效果；最後則是要針對現場狀況隨時做出反應，這點對即興喜劇身經百戰金鐘得主許效舜來說，根本是小菜一碟，「除了要積累一定的戲劇經驗之外，內心要駐紮一群強大且頑皮的精靈，隨時興風作浪」。

有趣的是，陳漢典、宋偉恩在節目錄製時來到主場景的民宿，一看到許效舜在現場，本來還想開心地打招呼，但許效舜的不苟言笑立刻震攝全場，讓所有人瞬間意識到在現場的不是許效舜，是民宿老闆。

許效舜表示，他跟陳漢典相識多年，跟宋偉恩也合作過，感情都不錯，自己雖然是個諧星，私下更是個嚴師，所以一但認真起來兩人立刻就能感受得到，許效舜笑說：「我當時是用了很大的力氣，才壓住內心狂野燦爛的精靈群」。

談到參與的演出感想，許效舜說到難得看到如此新穎的節目製作模式，想必製作團隊在籌備上花了很長的時間，從劇情內容的結構、預測可能發展的路徑、道具陳設以及燈光氛圍的拿捏與掌握，再加上是推理實境節目型態，製作團隊只能躲在狹小的空間裡透過螢幕監看現場狀況，還得隨時跟進解決問題，讓他不禁要對製作團隊說聲「辛苦了！」《百分之一相對論》每周四晚上9點於LINE TV首播及隔周五映底子官方Youtube「IN底子 Official」上架。