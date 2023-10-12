一名女碩士小美在網路上尋找真愛，利用交友軟體「Tinder」配對，認識一名竹科工程師阿國，但阿國卻刻意隱瞞已婚身分，讓單純的王女誤信找到真愛，和他嘿咻4次。未料事後阿國嘲笑小美「我一開始就已經在演戲了…姊姊你太單純了，世界真的很險惡」。法官審理後，認定阿國不法侵害貞操權，判賠28萬元。

根據判決，該名女碩士小美控訴，經由網路交友軟體「Tinder」配對認識竹科工程師阿國，她多次詢問阿國確認是否單身，但男方仍隱瞞已婚之身分，營造出單身且追求她的虛假外觀，讓她陷入錯誤認知，同意與和阿國發生4次性行為。

小美還說，阿國每次性行為都要求不戴套，讓她面臨自身道德譴責，並因擔心懷孕，承受極大身心壓力，需定期至身心診所看診服藥及心理諮商，因此貞操權受侵害情節重大，要求阿國賠償60萬。

阿國辯稱，他雖未於個人資料頁面表示是否已婚，但也沒刻意營造單身形象，更沒在發生性關係前積極假裝單身，而且也從未表示要和小美長久穩定下去，更沒承諾會與與她交往。她應該知道，向被告探詢後，他亦會就此結束兩造關係。

但法官調閱兩人對話，發現阿國對小美表示，「演戲沒有在演半套的啦！我一開始就已經在演戲了...好啦，我只能說，那個姊姊你太單純了，世界真的很險惡，地球真的很危險，你那個狀況不可能只演一半然後你聽到你是怎樣從中間跳出來...」。小美回覆，「演甚麼戲？演戲就是騙人啊！」，這時阿國又回，「對啊，所以一開始就是啊，我已經承認了不是嗎？」

法官認定，阿國刻意隱瞞已婚身分，小美的性自主決定權、貞操權，遭到他不法侵害，還造女方罹患廣泛性焦慮症，還需接受藥物治療與心理諮商治療，因此判阿國須賠償小美28萬元。