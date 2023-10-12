以巴衝突迄今逾千人傷亡，馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）今天在國會中答詢說，將全力把滯留在加薩（Gaza）地區的5名大馬公民接送返國。

大馬媒體「新海峽時報」（New Straits Times）、東方日報與星洲日報報導，大馬與菲律賓駐當地大使館合作，解救仍滯留衝突地區的馬來西亞公民。

贊比里表示，共有5名大馬公民處於衝突區域。由於以巴衝突地區仍處於非常不穩定情勢，大馬政府與非政府組織不應在此時赴衝突地區進行人道救援，但如情況允許，外交部會協調各種援助方式。

以巴衝突情勢迄今未解，大馬外交部已表明支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

另外，外交部說，會從負責管理的巴勒斯坦人民人道主義信託基金（AAKRP）中撥款100萬令吉（約新台幣700萬元），援助巴勒斯坦人民。