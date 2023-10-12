立法院內政委員會今天邀中央選舉委員會主任委員李進勇列席，進行業務報告並備詢。對於朝野立委紛紛關注公投電子連署系統進度，李進勇表示，到今年7月止，資安署提出資安危險的部分都已修復完成，行政院稽核提出的22項改善建議，有信心明年1月修復完畢、2月決定上線時間。

國民黨立委陳玉珍批評，電子連署延宕6年無法完成，這種行政效率、浪費政府公帑誰要負責？我們是數位發展科技國家，怎麼會拖7年，資安很重要，不能推給資訊安全，表示政府沒有能力，還是有政治上的考量？這不是責任政治，如果有人要因為拖延而下台，相信就不敢拖延，不想做就說不想做就好。

李進勇指出，電子連署系統2018年底建置完成之後，經過5、6年時間，的確時間拖得久，主要是2個因素，資安、個人資料保護，這幾年中選會不是沒作為，而是行政院資安處、數發部資安署幾次的檢核，提出一些指教，根據這些指教每一次都需調整修正。

李進勇說，到目前為止，資安危險部分，資安署說已經修復完成，至於行政院稽核團隊，今年提出22項改進措施，也有信心在明年1月底以前能夠修復完畢。

李進勇說，「拖延了很久，我們的確覺得不安，也對各位委員很難交代」，但是最後階段，真的是開始進行上線之前的各項籌備工作，這已經在做了，明年2月提到委員會議，決定上線時間。

綠委賴品妤詢問，公投、罷免連署系統是否為同一系統？李進勇指出，罷免跟公投連署系統是兩個系統，公投連署系統會先上線，看運作的情況，再徵詢各界的意見，看罷免的連署系統何時適合上線，「對人」的部分有比較敏感，更需要審慎評估。

白委陳琬惠追問，公投電子連署系統上線時程是否能提前？李進勇指出，包括系統維護招標、全國性的測試、宣導、回饋意見處理等，都在進行當中，1月底以前22項待改進事項都會完成，2月一定提委員會議。