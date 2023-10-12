隨著2024大選接近，網路上也出現各款民調，而這些民調是否需要遵守選罷法就成為大問題。立法委員莊瑞雄今（12）日在內政委員會質詢時，就質疑「依公職人員選罷法，發布民調要載明調查單位、主持人、抽樣誤差、跟經費來源」，但網路上的多元民調是否符合民調定義？以及是否合法？對此，中選會主委李進勇也給出答案。

李進勇表示，關於選罷法裡面規範的民調，法律沒有規定定義，但執行機關就民調的部分，有做成一個決議的解釋，「民調是對候選人或選舉民意的表達，匯集起來有這個過程，並將結果對外來公布，就是我們定義的民調」，中選會會用很嚴格的態度，來執行定義，因為這是有關選舉公平的事。

立委賴品妤也表示，中選會盡力辦好選舉，降低各種誤導選民的因素是非常重要的，而公職人員選罷法（53條）跟總統、副總統選罷法（52條）中都有規範，要求民調載明民意調查資料來源跟做法，未清楚標示者不得發布其評論。

賴品妤還指出，儘管兩大選罷法的主管機關不是中選會，但違反法規的行政罰鍰都是由中選會來裁罰，現在可以看到網路跟媒體快速發展，但這些內容會影響選民投票的意向，例如說有YouTuber做街訪民調影片，會詢問到民眾對候選人看法，但過程中不像傳統認知的民意調查，有嚴謹的設計、抽樣、誤差值可以參考，「可是事實上這種影片傳播的速度更快，也更方便民眾來瀏覽，同時很多影片中都說這是民調影片，這樣算是民意調查嗎？」

李進勇解釋，民調過程裡面有一件很重要的事，就是民意要匯集一個結果，街訪影片這邊問一個民眾、那邊問一個民眾，過程中匯集起來就有一定的結果，就是中選會所定義的民調，「我比較會傾向這是一個民調」。

賴品妤進一步質詢，若YouTuber出了一個民調的影片，如果影片上線在投票十日前，需不需要依規定載明調查單位、抽樣方式跟經費來源、如果在10日內發布，算不算違反10日不得發布民調的規定。」

對於上述問題，李進勇回應，「如果是民調的話當然要遵守相關規定，10天之內是不可以發布民調，10以外選舉公告發布後，該揭露的資料就該揭露。但我不敢下定論，具體的個案套進來審查過程後，不是我在這邊可以決定的，要經過我們委員會議做決定。」但李也強調，「呼籲大家要共同遵守法律的規定，執法機關的態度一定是非常嚴格的來執行，不容許有僥倖的事情存在。」