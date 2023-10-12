2024大選進入倒數，國民黨總統參選人侯友宜近期全力搶攻南部票源，近日經常到南部地區跑行程，展現企圖心與親和力，而國民黨高市黨部將於10月28日在鳳山舉辦侯友宜在高雄的首場大型造勢晚會，近日也傳出，前立法院長王金平已答應出任全國後援總會長，國慶連假已經召集地方樁腳展開動員，希望重現三山大造勢風潮，拉抬侯友宜聲勢。

侯友宜競選團隊目前已陸續規畫2場萬人大造勢活動，首場將於10月14日在新北市板橋區舉辦，第2場則預計於10月28日在高雄市鳳山區舉辦。高雄場國民黨高市黨部已安排曹桓榮、李眉蓁、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、鍾易仲、李明璇等高雄7個選區立委參選人加入造勢陣容，地點則位在捷運鳳山西站2號出口。

外傳王金平已經點頭出任侯友宜全國後援總會長，並在高雄場協助整合地方人士，國民黨高市黨部未予證實。但有知情人士指出，先前就已經有聽說，侯友宜全國後援總會長的位子早就已經確定將由王金平擔任，他也是擔任整合地方藍營要角的最佳人選。