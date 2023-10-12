嘉義市史上頭一次迎來苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，7日在市區贊境，當天突然三進三出衝進嘉市警局駐駕，現場拿麥克風主持的女警官林婉婷感動不已，熱情嘶喊，激動神情，被網友讚爆，還紛紛轉傳爆紅。

林婉婷說，感謝網友的紀錄，為媽祖服務是我最大的榮幸，朋友傳來這則影片，超級驚訝又驚喜想不到竟然被全紀錄，這一定是粉紅超跑白沙屯拱天宮媽祖給我們的愛。

林婉婷是嘉市警局秘書，是打詐嘉義市隊秘書，曾擔任長榮派出所副所長，是嘉義市首位女性副所長，她活潑、熱情，口條好，在警局小大活動經常擔任主持人，此次白沙屯媽祖來嘉，人潮萬人空巷，市警局「打詐神隊友」、「大白熊打詐大使」、「打詐嘉市隊」都借助「粉紅超跑」魅力，加強打詐宣導，林婉婷拿麥克風更加也熱情賣力宣導。

網友讚爆，「給大花熱烈掌聲加尖叫」、「太經典」、「斜槓廟會主持人」、「最棒司儀」、「紅了！」。

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