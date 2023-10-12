以色列在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）突襲過後的第6天加強轟炸，巴勒斯坦衛生部今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）死亡人數增至1200人；以軍也說有1200名以色列人喪生。

綜合法新社和路透社報導，根據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）統計，加薩230萬人口中，約有34萬人因戰爭流離失所，其中約65%到庇護所或學校避難。

巴勒斯坦衛生部發言人說：「殉難人數已增至約1200人，受傷人數約5600人。」

以色列在加薩走廊猛轟哈瑪斯目標，以回應哈瑪斯武裝分子7日的突襲行動。

以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）昨天說，約有1200名以色列人在這次衝突中喪命，比先前通報的1000人還多，並說絕大多數死者都是平民。

聯合國人道事務協調廳今天在聲明中說：「加薩走廊各地流離失所人數持續增加。」

截至昨晚，加薩流離失所者人數比24小時前公布的數字增加7萬5000人，達到33萬8934人。

聯合國人道事務協調廳說，2/3的流離失所者、近22萬人在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）管理的學校尋求庇護。

另有近1萬5000人逃往巴勒斯坦自治政府開辦的學校，超過10萬人到親戚家、鄰居家、教會和加薩市其他設施避難。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）昨天告訴媒體，自7日以來，至少11名聯合國人員以及聯合國學校30名學生喪生，另有8名學生受傷。

聯合國人道事務協調廳官員呼籲衝突各方停止戰鬥，以免更多平民喪生。