再等不到一個月！漫威電影宇宙第5階段年度壓軸最新鉅作《驚奇隊長2》，將於11月8日搶先全美震撼大銀幕全台登場，今日最新幕後花絮精彩大公開，驚奇隊長的無敵威力，令復仇者聯盟甘拜下風驚嘆連連，導演也打包票保證這是一部前所未見的漫威電影，驚奇隊長本人布麗拉森大呼與兩位組員充滿化學效應！

最新精華片段「復仇者驚奇隊長關鍵回歸」篇回顧首集驚奇隊長卡蘿丹佛斯被徵召成為復仇者聯盟一員，同為飛行員的摯友瑪麗亞藍博說出成為本集中心思想的「更高、更快、更遠！」也重現歷來復仇者聯盟對她的驚嘆連連，包括雷神索爾：「這個我喜歡」、驚奇少女：「她超棒的」，還有她痛扁薩諾斯時，星際異攻隊的浣熊更是目不轉睛、情不自禁大聲叫好！

另一支幕後花絮「全新英雄勢力誕生」篇，則一展幕後卡司與導演製片的興奮雀躍，布麗拉森率先對於賣了許久關子終於看見超棒成果大呼：「實在不可思議！」漫威總裁兼當家製片凱文費吉接著說：「本片耗時許久，影迷都耐心等待一睹驚奇隊長的近況。」 導演妮亞達科斯塔也興奮地說：「能讓觀眾看到前所未見的漫威電影，並在大銀幕上看到三大女力合體，令我相當興奮。」飾演莫妮卡藍博的泰娜帕麗絲直呼：「能夠組團真的超酷！」終於解禁亮相、飾演大反派達本的札薇艾希頓更對加入漫威有感而發：「我現在覺得自己是人生勝利組！」布麗拉森也發自內心地說：「我們玩得十分盡興，充滿了化學效應，有夠神奇！」

布麗拉森另外也大讚導演妮亞達科斯塔：「她跟我一樣都是漫畫宅女，所以駕馭本片對她而言易如反掌。」達科斯塔自己則說：「本集的三位主角將會互換位置，讓情況陷入一片混亂，我想把這點也呈現在她們本人身上，加上驚奇隊長和驚奇少女的幽默感有如天壤之別，因為卡蘿其實已經63歲，而卡瑪拉還是16歲青少女，讓主角之間的關係也趣味十足！」