副總統賴清德今出席「玉山論壇」亞洲前瞻圓桌對話時強調，印太地區是21世紀地緣政治最重要的地域之一，印太地區和平穩定，世界也會和平繁榮，台灣推展新南向政策，扮演良善力量，持續與理念相近夥伴努力合作，迎向具備韌性實力的亞洲。

2023玉山論壇昨天揭幕，賴清德上午出席第二天議程「亞洲前瞻圓桌對話」，並與各國出席政要對話，賴清德表示，後疫情時代，世界各國面臨許多挑戰，其中印太地區成為21世紀地緣政治最重要的地域之一，不僅為世界貢獻龐大經濟動能，也是世界局勢和平穩定的關鍵，印太地區和平穩定，世界也會和平繁榮。

賴清德指出，台灣始終以「良善的力量」自許，尤其過去幾年在蔡英文總統帶領下，秉持「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，推動「新南向政策」，積極促進台灣與周邊夥伴國家善的循環。

賴清德指出，未來的新南向政策，除了將持續建構一個台灣與區域共同體共榮發展的藍圖外，更將秉持「以人為中心」的精神，積極追求由創新驅動的經濟發展願景，以公義永續為目標的社會改革策略，和以民主和平為指南針的外交戰略，期待大家風雨與共、團結合作，共同為實現包容、韌性成長的新亞洲貢獻心力。

美國前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮表示，美國的印太戰略深受日本前首相安倍提出的理念，以及台灣新南向政策的影響，且當世界經歷過疫情、面對烏克蘭戰爭等情勢對傳統供應鏈帶來的質疑，更突顯印太戰略與新南向政策的正確性。

簡以榮提到，台積電去日本、德國等地投資，不代表美國想把台灣好處占盡，就把台灣踢走，其實正好相反，美國想做更多投資，盼跟台灣有更多合作，「貿易像約會，投資像結婚」，台積電到日德設廠代表是更進一步的整合，而且他也相信此舉將有助於創造嚇阻力量。