一名莊姓人妻去年跟已婚的陳姓同事有染，之後被丈夫當街抓包2人在街上十指緊扣約會，最後陳妻發現，怒告莊女求償100萬，最後法院判賠20萬元。

判決書指出，陳妻主張，莊女跟丈夫是公司同事，而莊女明知他已婚，卻還跟他發展出不正當的男女交往關係，至少持續3個月，莊女利用上班時間互動曖昧，還相約外出幽會、牽手、擁抱、親吻，而去年10月中，莊夫還看到他們街上十指緊扣幽會，2人被抓包後坦承一切，這讓她精神痛苦，所以提告莊女求償100萬元。

莊女辯稱，她跟陳男只是公司同事，僅為普通朋友關係，偶爾因同時間下班，順路一起搭乘捷運至轉乘站，並於路上閒聊，時間僅持續1個月，陳妻說2人交往至少3月，這只是她的猜測，跟事實不符。

莊女表示，他們只會偶爾吃午餐，無任何逾矩或親密行為，縱使一同用餐或取物時有輕微肢體接觸，屬於常見社交行為，至於陳妻提的錄音光碟，蒐證手段有瑕疵，不得當證據。