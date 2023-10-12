趙姓男子去年遭葉姓男子砍傷，他先傳訊嗆聲「我一定把你打到跟蜂窩一樣」，再夥同友人趁葉男交保後，指揮2名友人在新竹地檢署埋伏開槍射殺葉男，並在旁監看過程，但趙男友人連開15槍皆未擊中目標，即火速逃亡，台灣高等法院依殺人未遂罪將趙男判處有期徒刑5年10月，可上訴。

趙男在去年2月23日凌晨在新竹市一處會所飲酒時，因故與葉姓男子發生口角糾紛，葉即手持菜刀砍傷趙的右上臂，警方據報將葉男拘提到案並依殺人未遂罪嫌解送新竹地方檢察署。

趙男以臉書通訊軟體MSN ，傳送「不敢出來」、「我耖你媽」、「吃嘴流氓」、「我一定把你打到跟蜂窩一樣」等訊息給葉男，揚言要對葉開槍；趙並找友人開槍射擊葉，由張姓友人提供手槍2支及子彈15顆，交給槍手開槍。

葉男交保後，槍手開槍但未打中，趙男則在自用小客車在場監看開槍過程，葉男隨即就地尋找車輛掩蔽或駕車駛離閃躲而倖免於難，趙等人行凶後駕乘車輛逃逸離去。