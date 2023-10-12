紅髮艾德（Ed Sheeran）封神紀錄不斷，新輯趁勢追擊！紅髮艾德在英國締造驚人百億串流數，成為第一位榮獲「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」的英國藝人。而他也於 9 月正式發行第七張錄音室專輯《Autumn Variations 深秋變奏曲》，除了作品引人入勝，本尊更大方走入人群，以近距離形式宣傳專輯，甚至跑到歌迷家開唱！

紅髮艾德於9月29日正式發行新專輯《Autumn Variations 深秋變奏曲》，此次作品的靈感來自於音樂家艾爾加運用14個不同的符號來代表14位身邊朋友的故事。紅髮艾德延續了這個理念，同時也幫助朋友們真正了解自己的感受，歌曲議題橫跨了愛情、友誼、心碎、沮喪、孤寂，還有困惑。

其中，收錄曲〈American Town 美國小鎮〉靈感來自影集《六人行》，紅髮艾德也向參演影集的演員寇特妮考克絲告白此事，並在對方面前獻唱了一段。寇特妮在聽完他的表演之後忍不住問說：「等等，這首歌真的是和《六人行》有關喔？」艾德特別解釋說：「主要是受到《六人行》的啟發而產生的靈感。因為你在戲裡面有吃白色小盒子裝的中華料理啊。」寇特妮聽完之後，說她非常喜歡這首歌，但她也很想知道「究竟能不能分到版稅呢」，趣味互動引人發笑。

紅髮艾德除了透過社群影像宣傳專輯，此次還選擇走入人群中，親自向大眾宣傳新作品。他選出了十四位幸運歌迷，並直接到對方家中客廳獻唱，突來的驚喜令歌迷目瞪口呆，還有一位歌迷完全無法相信紅髮艾德竟然出現在自己家，因此喜極而泣。此外，在紅髮艾德社群公布的影片中，他為了慶祝新專輯的發行，還隨機造訪了好幾家酒吧，並且買單請客。

紅髮艾德先前承諾表示，凡是透過他的官方網站購買《Autumn Variations 深秋變奏曲》專輯的兩個版本，他會把部分收入捐給非營利組織「拯救音樂 (Save the Music)」。而此次作品將不會特別推出任何單曲或音樂影片，紅髮艾德接受美國晨間電視節目《CBS Mornings》專訪時提到：「先前在推出每一張專輯的時候，我都會有非常盛大的宣傳行程，包括接受各種廣播專訪，到各個深夜節目上表演…等等。而到了這一張專輯，我就只是把作品公開給大家而已，不會另外再推出任何單曲，完全沒有規劃，就連音樂影片(Music Video)也沒有。」

在新專輯發行之際，紅髮艾德也解鎖了音樂生涯的新成就，他成為史上第一位在英國締造百億串流次數，因而榮獲「 Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞） 」殊榮肯定的歌手。對此，紅髮艾德表示：「真的非常高興可以獲得 BRIT Billion Award 史上第一個在英國締造百億串流的獎項肯定。我想要特別感謝我的歌迷們，如果沒有你們，我是絕對不可能辦到的。」根據「BPI 英國唱片業協會」發布的獎項聲明，這次百億串流次數，其中有超過十億次是在過去十二個月締造出來的。

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