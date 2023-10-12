新竹縣76歲李姓老翁，4年前被診斷罹患攝護腺癌，初期使用荷爾蒙療法，但後來轉成「去勢抗性攝護腺癌」，癌症轉移骨骼且產生疼痛，甚至造成行動不便，轉到新竹台大分院生醫醫院泌尿部就診，醫師評估後替李翁向健保申請鐳223治療，目前已進行到第5個療程，李翁症狀已有緩解，生活品質也得到改善。

新竹台大分院影像醫學部醫師蔡雅琴說明，攝護腺癌是男性最常見的惡性腫瘤之一，由於早期症狀不是很明顯，有些病人在診斷時已有骨骼轉移，已經不適合手術根治治療，雖然初期可以使用荷爾蒙療法得到控制，但如像李翁的情況，攝護腺癌慢慢會對荷爾蒙療法產生抗性，甚至發展成「去勢抗性攝護腺癌」。

蔡雅琴表示，「去勢抗性攝護腺癌」如果沒有內臟轉移，只有骨骼轉移，經醫師評估後可考慮使用鐳223治療，目前臨床研究已經證實，鐳223可協助此類病人症狀獲得改善，並且延長存活時間。

蔡雅琴指出，鐳223靜脈注射後會到骨骼轉移的部位，而鐳223衰變的過程會放出α粒子，α粒子能量強、穿透度低，有效破壞癌症轉移的骨骼細胞，不太影響到其他的正常細胞。

病人每28天注射1劑，一共注射6劑，治療過程中，可能會有一些輕微副作用，包括腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀。

此外，鐳223可能會造成骨髓抑制，所以在每一劑的藥物注射前，都必須做全套血液檢查及白血球分類計數，如果數值不佳，可能需要延後治療。

鐳223治療價格昂貴，中央健康保險署從2019年3月1日起核准納入健保，民眾不需要再煩惱昂貴的治療費用。