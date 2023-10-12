連日公開前海軍顧問郭璽錄音檔的台北市議員徐巧芯，今再公開郭璽規畫韓國顧問團隊組公司關鍵錄音，其中郭璽向韓國翻譯小強指示公司未來職務安排，辦公室在高雄青海路上的「皇苑御桂園林」。她質疑，整起事件郭璽只是小角色，真正該查的是海軍、台船以及潛艦國造小組召集人黃曙光是否知道郭行為。

在錄音中，小強詢問他們人到齊後，郭璽是否會管公司法人營運狀況，郭璽則回覆，「你會在裡面當翻譯」，另外將派白老師做行政總監，財務部分則由台船的廠長柳思蘶找到負責人選。

郭璽還提到，辦公室會在高雄青海路上的「皇苑御桂園林」，小強聽完感嘆，「那很大餒，郭董你買」。郭則回覆，對，裡面27樓，裡面還有可容納10幾個人的辦公室，且辦公桌都是全新的。

徐巧芯指出，錄音中郭璽聲稱台船的柳廠長會幫他們找到人頭公司的財務，若屬實，柳廠長已介入軍火商與掮客私下勾當，且柳能擔任廠長，正是黃曙光大力提拔，黃曙光應出面釐清兩人與郭璽的關係及柳廠長是否涉入本案。

另外，徐巧音提到，2021年7月21日錄音中，郭璽曾向韓國軍火商聲稱，等他們把CV（履歷）搞定後，「會向邵和黃總長報告，這件事就可以開始進行了」，她質疑，黃總長是否就是黃曙光，而當時郭璽已非海軍顧問，為何仍有特權向黃總長報告，甚至有自信能讓計畫開始？

徐巧芯痛批，潛艦國造究竟是以專業為重點還是以郭璽喜好跟人脈為核心？潛艦國造因黃曙光片段發言引起爭議，卻不出面釐清，反而放任掮客郭璽在外放話，而整件事郭璽並不是位居要角，真正該查辦的是海軍、台船以及黃曙光是否知道郭璽搞人頭公司，甚至放任或者配合。

徐巧芯表示，黃曙光不願出面澄清真相令人無奈，郭璽到底是綠營男神與浮木，還是潛艦國造龐大預算中意圖上下其手的掮客？當時聘用郭的黃總長並未再提出隻字片語，因此她明早會到高檢署告發郭璽，才能在未來傳黃曙光出面說明。