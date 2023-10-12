上櫃公司偉盟工業前負責人賴文正涉侵占采盟公司鉅額資產，再與多人炒作偉盟股票，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心另替1344名投資人求償。士林地方法院日前判決，賴文正父子等5人應賠償4億餘元，可上訴。

賴文正父子，因偉盟公司營運不佳，又與日商發生訴訟，導致股票價格下跌，在股東要求壓力和護盤動機下，2011年至2015年間，侵占采盟營造公司資產8億2241萬餘元，另夥同股市作手買賣偉盟股票，造股票交易活絡的假象，吸引投資人注意，坑殺不知情的股民。

特偵組2015年間偵結，認定賴文正涉嫌炒股最終賠錢，依違反業務侵占、證券交易法高買低賣證券等罪嫌起訴賴文正等人。士林地方法院一審判處賴文正有期徒刑5年6月，高等法院審酌，此案繫屬一審迄今已超過8年，適用刑事妥速審判法減刑，各2罪分別判處3年、3年8月徒刑，未定應執行刑。

民事訴訟部分，投保中心2016年間替1344名投資人向賴文正等人求償5億餘元，士院日前做出一審判決。賴文正等人不法操縱偉盟公司股價，造成公司股價不真實，誘使投資人進場交易買進股票而蒙受損失，二者間有因果關係，賴文正等人須連帶賠償4億餘元。