《達利：慾望之謎》10月13日全台上映，電影不只聚焦在大師的藝術生涯，更揭開達利夫妻驚世駭俗的瘋狂面紗。達利擁有超凡藝術天賦以古怪聞名，除了繪畫，還參與電影製作，曾和迪士尼合作過兒童不宜的動畫短片〈命運〉，並且差點以每小時10萬美金的高片酬出演《沙丘》裡的皇帝。他同時也是時尚界的焦點人物，與香奈兒、迪奧等精品創辦人都有私交，而網友最愛的梗圖「龍蝦裝」也是出自達利之手。

而達利能成為偉大藝術家，最大的推手之一就是妻子加拉；電影橫跨兩人年輕到老的愛恨糾葛，他們不只是差十歲的姊弟戀，最初認識時，加拉還是法國詩人保羅艾呂雅的妻子，兩人不顧外界眼光陷入熱戀最終結婚，戲劇化的是，達利當時為好友保羅畫的肖像畫，2011年在蘇富比以1350萬英鎊售出（當時約台幣6億4000萬）。

加拉不只是達利的繆思，還是他的經紀人、保姆，這位傳奇女子一手打造達利藝術大師的形象，性慾超強的她喜歡找年輕帥哥，直到八十多歲還有一群鮮肉後宮，為了養情人拋售達利畫作。據說，達利最喜歡看著加拉被戀人蹂躪，或是偷窺別人交歡自慰，做為自己的創作題材，晚年還結交「迪斯可皇后」阿曼達李爾（Amanda Lear；變性超模安德瑞雅珮奇 Andreja Pejic飾演），過了十幾年的三人世界。

這對病態夫妻檔不只感情世界超現實，連賺錢的方式也超現實，為了支付大筆開銷，達利時常會在支票背面作畫，因為他知道老闆們不會拿他的真跡去兌現；根據達利秘書的說法，兩夫妻為了錢，在許多白紙上簽名，並且販售出去，估計至少有35萬張簽名紙流落在外，也因此達利假畫特別多，1985年還爆發達利的贗品案，金額高達7億2000萬美金（當時約台幣290億），畫是假的，但簽名卻是真的，讓人嘖嘖稱奇。

「坎城影后」芭芭拉蘇可娃將加拉蠻橫以及慾望強烈不甘青春流失的一面詮釋得入木三分，不僅跟班金斯利有精彩對手戲，還跟帥哥演員們有許多調情橋段，芭芭拉蘇可娃為了演出閱讀不少傳記，她認為加拉的感情觀雖然很前衛，但或許是為了重燃早期與達利的戀情，也讚嘆加拉是個堅強的女性。「奧斯卡影帝」班金斯利不只成功展現出達利浮誇、神經質、對性愛糾結著迷的一面，偷窺自慰戲碼也親自上陣，班金斯利：「達利的故事鼓勵我跳出框架，要勇敢冒險嘗試，擁抱熱情。」