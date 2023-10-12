目前全台最大的台泥100MW E-dReg(長效型)儲能系統（電池容量311MWh），已完工併入電網。再來是防火超高性能混凝土(UHPC)儲能櫃EnergyArk，也在高雄小港超級電池工廠配置6個EnergyArk 1000，總容量6.4MWh，日前已經通過台電s-Reg執行能力測試，將於10月18日正式上線，加入台電靜態調頻（S-Reg）輔助服務。

台泥自2018年即投入海內外能源布局，經過5年規劃與建置，近期各大案場與新產品開始陸續投入市場。下周三(18日) 台北國際能源周開幕，董事長張安平將親自出席，為號稱全球第一個使用低碳建材打造的UHPC儲能櫃EnergyArk揭幕。

EnergyArk已同步在小港廠內做內需控制，可確保精密製程的鋰三元電池廠不受停電、跳電等外力因素影響。是台灣既加入台電電力交易平台，又可同時支應廠內部分用電的科技廠首例。

截至10月，台泥在台建置完成且已併網的儲能總電池裝置容量，已達全台近30％根據InfoLink預估，2030年台灣電池儲能市場累積規模約達7到8GW，總容量約20GWh，累計市場規模達2000億台幣。