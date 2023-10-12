新竹縣政府積極響應國際身心障礙者日，攜手錸德文教基金會及廣青文教基金會，共同舉辦系列身心障礙者影展，聚焦精神疾病、龍發堂肅清事件、罕見疾病及智能障礙者生命故事等主題，期透過影像窺見生命的力量，提高社會大眾對身障者的理解與關注。

縣長楊文科表示，每部影片都反映身心障礙者的堅韌和勇氣，及他們在社會中的不可或缺性，希望這個活動能夠引起更多對特殊群體的理解和關注，社會可以更加包容與更加關懷，並為身障者提供更多元的支持和機會。

社會處長陳欣怡表示，身心障礙者影展將於14日、20日及21日，在竹北市同心樓舉行3場次播放「Bedlam 精神病院」、「誰先說再見」、「夢想自轉」及「大馬哈魚」等4部電影，期待通過觀看這些感人的影片，讓大眾更深入了解身障者生活經驗、夢想、挑戰和勝利的生命歷程。

身心障礙者影展也代表向社會傳達愛與包容的機會，映後分別舉辦座談會，邀請臨床心理師、導演與諮商心理師，深入討論影片中的主題和觀點，激發對重要議題的深思，能更深入理解身障者。

其中，14日映後講座邀請台大竹東分院精神科臨床心理師劉令恬，分享她對電影的看法與專業見解，探討精神疾病患者的心理健康與挑戰。21日由大馬哈魚導演劉岳銘和諮商心理師孔守謙，分享他們對龍發堂肅清事件的不同觀點和看法。

因同心樓的場地有限，採預約報名，網址為https://forms.gle/tTq4hwgrcpsee8vX8，各項活動詳情可參考「錸德文教基金會」臉書最新消息。