美國表示已接受邀請，將出席中國於10月底舉行的年度安全論壇「香山論壇」。這是兩國軍事關係可能緩和的最新跡象。

路透社報導，華府亟欲恢復與主要戰略對手中國之間的軍事溝通。3名知情人士透露，北京已邀請美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席10月29日至31日登場的香山論壇。

不過，美國不會派奧斯汀出席這場論壇。這場論壇是北京對新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）的回應。中國國防部長李尚福5月底出席香格里拉對話時，拒絕與奧斯汀進行一場正式會談後，就沒在公開場合現身，行蹤成謎。

分析人士說，儘管這項邀請可能是反制美國批評中國一再拖延重啟軍事溝通的舉措，但也可能代表北京有意改善雙邊關係。美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪問台灣，引起中國不滿，北京隨後切斷美中之間大部分聯繫。

美國官員近期表示，「有限」的初步訊號顯示，雙方可能重啟較良好的軍事溝通。

五角大廈並未透露中國邀請的對象，或美方將由誰出席，中國駐華盛頓大使館也拒絕提供細節。

美國國防部在一份致路透社的聲明中說，他們「樂見」雙方代表有機會在香山論壇進行接觸，以確保擁有公開可靠的通訊線路和危機溝通管道。

聲明說，「國防部回應中國8月邀請國防部官員出席北京香山論壇一事，而國防部將按以往標準，派出相同層級的官員與會。」

香山論壇上一次於2019年舉行時，美方派遣時任國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）出席，他是至今出席這場論壇的美國最高層級官員。

在2019年之前，美國通常指派大使館武官與會。