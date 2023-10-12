民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨（11）日指出，會拋出「比民調輸的退」的想法，是不想讓外界認為在政黨分贓，並提到比民調後，要對當正總統的人有絕對的尊重，輸的那方則是推薦副手人選。對此，前立委蔡正元直言，這不是聯合政府而是「拼湊政府」，並直言不如現在就拆夥，「各選各的、輸贏自負」。

黃珊珊昨在網路節目《下班瀚你聊》中指出，正副總統的理念一定要有合作的默契，因此，比民調後，要對當正總統的人有絕對的尊重，輸的那方則是推薦副手人選，基於合作誠意上，對於信念跟價值要能認同，不是分好位置就好。

對此，蔡正元今在臉書表示，跨黨派比民調決定正副總統候選人，前提就是要組聯合政府，若不組聯合政府，就沒有必要跨黨派辦民調。蔡正元認為，要先談什麼是聯合政府、如何組成及運作聯合政府，「把組成聯合政府說成職務分贓，不是政治白目，就是民進黨的同路人」。

蔡正元進一步說道，要組聯合政府除了組織和運作規則要明訂清楚外，也要談妥基本立場和政策。因此，針對黃珊珊受訪時稱辦辯論、比民調決定總統候選人，再由總統候選人挑選副總統候選人，民調輸的政黨只有推薦的權利一事，蔡正元直言，若當選後由總統當選人從各黨派挑人，組成最大黨派的內閣，這不是聯合政府，只是「拼湊政府」。

蔡正元強調，若柯、黃兩人想像的聯合政府，就是一個放大版的柯黃市政府，顯示了柯、黃兩人政治知識不足，更會害死台灣和中華民國，與其如此，不如現在就拆夥，盡快因了解而分手，各選各的、輸贏自負。國民黨好好栽培下一屆的人選比較實際，不必再跟柯、黃勾勾纏，「再見聯合政府、再見藍白合」。