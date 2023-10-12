巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列，引爆雙方嚴重軍事衝突，以色列反擊砲轟加薩走廊，兩地都有許多平民無辜喪命。總部位在芝加哥、知名跨國律師事務所Winston & Strawn周三突發出公告，已取消向一名紐約大學法學院學生提供工作機會，因為該名學生公開支持巴勒斯坦，已經與公司的價值觀嚴重衝突。

路透社報導，Winston & Strawn的公告中並沒有公布學生的姓名，僅提到學生就讀於紐約大學法學院，並稱其為「前暑期實習生」新聞一出，紐約大學學生律師協會在周報上，公開挺巴勒斯坦的文章被翻出，而會長Ryna Workman被認為是事件的主角。

因為Ryna Workman的領英（LinkedIn）寫下自己曾在Winston & Strawn暑期實習，她也在文章中表態支持巴勒斯坦對抗壓迫的權力，並認為以色列要為此事負起全責，一切都是因為以色列將巴勒斯坦放在不合理體制下所產生的結果。

事後，Ryna Workman已經將領英中的經歷刪除，拒絕回應任何採訪。Winston & Strawn則在聲明中提到，聲援以色列和平生存的權利，並以最強烈的措辭譴責哈瑪斯所引發的暴力和破壞。

紐約大學法學院學生會出現止血，剝奪Ryna Workman的主席職位，法學院院長Troy McKenzie也在公開信「切割」強調Ryna Workman的言論不代表法院的立場，更不是來自於學校的管理階層。