金門縣政府秘書長謝世傑(中)帶隊參訪英坑新建回收分類場中的各項設備。(于家麒攝)

藉由送料機及分類輸送帶等機具的協助優化作業，清潔隊員可迅速完成資源回收細分類工作。(于家麒攝)

藉由機具的協助清潔隊員不需再彎腰撿拾進行垃圾分類，大幅提升工作效率與安全性。(于家麒攝)

金門縣金沙鎮的英坑新建回收分類場今(12)日上午正式啟用，這也是金門地區首座半自動化的資源回收貯存場，藉由送料機及分類輸送帶等機具的協助優化整體作業模式，清潔隊員們從此不需再彎腰一個個的撿拾進行垃圾分類，大幅提升工作效率與安全性。金門縣環保局長楊建立表示，這只是一個開始，未來將持續爭取經費，讓每個鄉鎮都能擁有人性化的優質回收場。

英坑新建回收分類場啟用典禮，在資源循環署副署長林健三、縣府秘書長謝世傑、金沙鎮長吳有家及金沙鎮民代表會主席周水土等佳賓剪綵下正式啟用，場區啟用後可讓第一線作業人員以安全、方便又簡單明確的方式，迅速完成資源回收細分類工作。

據了解，金沙鎮英坑資源回收場原址為金防部陸軍砲兵營區，金沙鎮公所於2007年申請撥用，設立作為金沙鎮清潔隊隊部、資源回收分類場使用，現有資源回收分類場由原砲兵營連集合操場於2009年改建使用，已歷經14餘年未再進行整修。

金沙鎮公所表示，為優化作業環境，改善原有資源回收物貯存空間不足問題，爰向環境部申請2138萬元補助經費，鎮公所自籌配合款1006萬，工程經費共計3144萬元，將轄內英坑資源回收貯存場進行優化，並於今年9月底完工落成，今日正式啟用。

金沙鎮公所指出，環境部「貯存場優化計畫」於2021年獲中央核定補助後，由秘書許萬恭率清潔隊人員赴新北市中和區及桃園市平鎮區資源回收分類場實地考察，參考台灣資源回收場分類作業方式後規畫興建。

金沙鎮公所說明，新建資源回收場內南、北兩側各設置一座送料機及分類輸送帶機，將收集回來的回收物倒入進料口後，送到上層輸送帶，作業人員由上方分別依序撿出保特瓶、雜塑膠、鐵鋁容器等各種資源回收物往下方貯存槽丟置，有別於原有分類作業方式是將所有回收物倒在地面，由作業人員先完成粗分類再進行細分類，既耗時又勞累，還時常不慎被割到或摔倒、拉傷，新建資源回收場完工啟用後，作業人員可以用安全、方便又簡單明確的方式，迅速完成資源回收細分類工作。

鎮長吳有家表示，首先要感謝現任鎮民代表黃奕焮在先前擔任鎮長任內，撥用了英坑砲兵營作為金沙鎮清潔隊隊部，因金沙清潔隊隊部所轄範圍內有足夠的腹地，才能規畫出全新的資源回收分類場；也感謝中央的經費支持，讓金沙鎮建造金門第一座設備完善的資源回收分類場。

吳有家也說，金沙清潔隊員工作環境原多沿用舊有的部隊設施、十分克難，加上回收物過多及貯存空間不足，回收物皆倒在地上後，由隊員彎腰一個一個撿拾，既耗時又造成清潔隊員常有職業傷害；如今在新建的資源回收場啟用後，藉由輸送帶由上方撿拾後往下貯存槽丟置，用安全、方便又有效率的作業方式，大幅提高回收物分類的成效，也有了更安全、舒適的作業空間。

資源循環署副署長林健三表示，他從一下飛機到金沙鎮清潔隊的沿路看到金門道路上的整潔，便感受到地區對環境維護上的用心。金沙鎮資源回收分類場是他見過最好的資源回收場，由此可見鎮公所團隊對環保工作上的用心，金沙鎮清潔隊部內各項設施近年逐一改善，各項設施都足作為全國清潔隊的標竿及表率，值得各界前來取經交流。

縣府秘書長謝世傑則表示，首先感謝環境部近年來對金門地區環保各項工作經費上的支持，繼去年金湖鎮資收場完成改善，今年金沙鎮資源回收分類場完工啟用，尚在施工中的還有烈嶼鄉貯存場優化工程，至於還在爭取經費中的金城鎮、金寧鄉清潔隊工程也望署裡多多支持。金沙鎮資源回收場完工啟用也將開啟金門資源回收的新篇章，大家一同為環保共盡一份心力，讓金門生活環境越來越好。