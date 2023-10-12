橫山國中機器人社團在會場進行機器人分組對抗比賽。（羅浚濱攝）

新竹縣橫山國中數位學習資源不如都市地區，國際扶輪3501地區新竹世博扶輪社捐贈10萬元機器人教育設備及112學年度鐘點費，新竹縣數位學習推動辦公室也補助11萬元師資培育及運作費，民間、政府攜手合力縮短城鄉的數位學習落差。

縣長楊文科表示，縣府43％預算挹注在教育上，但偏鄉學校資源有限，特別在機器人教育推展上不如都市地區學校順利，世博扶輪社看到偏鄉學校推動數位教育的需求，捐贈相關經費，是造福田的義舉，也期許橫山國中能善用寶貴的資源，讓學校機器人程式設計教育發光發熱。

世博扶輪社社長孟憲玟說，機器人結合數學、力學、科技、工程等跨域知識，可啟發孩子的創造力及解決問題、團隊合作的能力，希望透過捐贈，為橫山國中學子打開一扇通往科技及未來世界的大門，其他偏鄉學校有需求時，友社也會協助，一起提昇偏遠學子或非山非市學校的科技素養。

橫山國中機器人社團在會場透過自行寫的程式和設計的比賽場地，進行機器人分組對抗比賽一決高下。校長陳韋依表示，透過機器人教育，學生學科學習表現也有進步。同學彭沛淇表示，機器人設備提昇後可展開進階課程，同學們一定會把握機會好好學習。

教育局長楊郡慈指出，為落實「科技首都‧幸福竹縣」願景，縣府積極執行教育部中小學數位學習精進方案，涵括學習領域、校本特色及機器人教育三大發展主軸，目前有13所國小、6所國中申請為數位學習精進方案的重點學校。

教育局督導的新竹縣數位學習推動辦公室補助運作費及講師鐘點費外，也結合民間力量共襄盛舉，期落實永續發展、確保有教無類、公平及高品質教育及提倡終身學習的SDGs4教育目標。.