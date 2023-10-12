中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康11日舉行「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除召集全台33位國民黨立委參選人，一同發表共同政見草案，力拚達成政黨輪替、國會過半的主流民意，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜）也現身。(取自中時新聞網直播)

中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌昨（11）日號召「戰鬥藍」集結，除召集全台33位國民黨立委參選人，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜也現身，且在上台大合照前，2人還在台上的看板後面低聲談話約30秒的時間，引發外界關注。侯友宜今(12日)接受媒體專訪時，透露當時跟韓說，「開始輔選，要麻煩你」，韓則回，「沒問題！兄弟一定挺啦」。

侯友宜、韓國瑜昨日同台引發關注，兩人一開始互動熱絡並頻咬耳朵，甚至在上台大合照時，兩人也互相扶著腰上台，還在台上戰鬥藍看板後談了好一陣子。

侯友宜今接受「今天誰來沛」專訪，主持人、台北市議員鍾沛君問到，大家都相當好奇昨天在台上與韓國瑜談了什麼?侯回應，「其實我跟韓國瑜常常打電話聊聊天，前陣子韓到美國前，也說過美國一回來就會全力幫忙輔選，那昨天就關心他一下去美國怎麼樣，也跟他說，開始輔選，要麻煩你」；韓則回，「沒問題！兄弟一定挺啦」

侯友宜分享，聊輔選事情跟到美國狀況，韓國瑜也關心他訪美的情形，「我去(美國)之前他就說，美國你一定要去」，也是因為大家在排隊(合照)，兩人慢慢走上去順便聊一下天，「但真的沒有聊什麼，30秒哪夠」。