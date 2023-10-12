苗栗市貓裏山公園風雨球場。（李京昇攝）

客委會副主委周江杰、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人到場主持啟用典禮。（李京昇攝）

籃球隊員體驗在新球場打球。（李京昇攝）

苗栗市公所爭取客委會補助2250萬元、自籌250萬元，斥資2500萬元打造苗栗市貓裏山公園風雨球場，12日正式啟用，也特別邀請在地兩所籃球名校大倫及明仁國中籃球校隊透過表演賽，為球場啟用首發慶賀，未來提供市民不受天候影響且具多元功能的活動場域。

貓裏山公園是座天然的都會森林公園，配置1座露天籃球場，但每逢下雨就無法使用，為提供市民不受天候影響且具多元功能的活動場域，苗栗市公所向中央客委會爭取經費，增設頂棚作為多功能客庄禾埕，球場頂棚的建築設計結合苗栗「三台疊翠」山城意象，並使用木質建材以貼近周遭綠化植栽，打造順應自然環境的休憩空間。

苗栗市長邱鎮軍表示，此次由公所提報客委會「禾埕專案計畫」，獲客委會補助2250萬元，市公所自籌250萬元，工程前期因場地屬保安林地，申請地目變更耗時不易，期間面臨許多挑戰及困境，比如原物料價格上漲及滯洪池位置調整等困難，經市公所追加經費後終於順利完工啟用，非常感謝市民朋友的體恤，相信球場能成為青少年提升球技、揮灑汗水的優質空間。

他說，「禾埕」客語意思為晒穀場，是早期客家人用來晒穀、打穀的場地，也是鄰里親友聯繫情感、休閒運動的場域，在此衍伸為客庄社區居民的多功能活動空間，由市公所規畫提升夜間照明、無障礙通用設計，球場開放時間為早上7點至晚間9點，未來將依時令做滾動調整，也籲請球友們共同維護公共球場環境衛生。

啟用典禮由邱鎮軍主持，客委會副主委周江杰、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市民代表會主席陳仁杰、縣議員余文忠、曾玟學、許櫻萍、徐筱菁與民代、里長等人共襄盛舉，並由大倫及明仁國中籃球校隊帶來表演賽，為球場啟用。