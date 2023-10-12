工作坊講師名單。（金馬提供）

金馬「第45屆優良電影劇本」12日公布為入圍者量身打造的「劇本媒合會」、「培訓工作坊」，以及堅強的評審陣容。其中在「第45屆優良電影劇本」評審名單裡，見到入圍本屆金馬影帝的演員林柏宏，還有票房導演林孝謙、柯孟融。

評審名單還有莊啟祥、蔡顗禾、林昱伶、劉怡佳、楊富閔、劉梓潔等影人，涵蓋了導演、編劇、監製、製片、演員、作家、發行各影視領域專業。得獎結果將於11月20日頒獎典禮揭曉，首獎可獲得60萬元獎金，另有6名特優各得獎金35萬，13名優等可獲獎金10萬。

主辦單位也特別為尚未獲得拍攝機會的優良劇本，在11月18、19日舉辦「劇本媒合會」，為了協助入圍者做足準備，提前在11月11、12日舉辦「媒合會培訓工作坊」。講師群包括劇集《誰是被害者》、《用九柑仔店》、熱門電影《KANO》、《等一個人咖啡》、《江湖無難事》製片人徐國倫，以及橫跨影視界、以《比悲傷更悲傷的故事》創下破億票房的導演林孝謙，兩位將擔任提案講師，為所有入選編劇企劃案把關。

今年更加碼規劃實務經驗分享，邀請過往優良電影劇本得主，並成功開發為影視作品的兩位編劇王莉雯、劉存菡分享編劇工作者最想知道的媒合經驗甘苦談。在尋找伯樂過程中，可能會擔心面對不同合作型態的法務問題，這部分將由專業的黃秀蘭律師提點創作者如何保護自身權益。