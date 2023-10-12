《棒棒堂》出身的威廉（本名：廖亦崟）去年和最正體育主播卓君澤結婚，今年5月宣布懷孕，國慶日卓君澤透露要入院待產，今(12日)稍早分享好消息迎來兒子「百香果」，由於卓君澤太過辛苦，熬了超過30小時，夫妻倆聽到寶寶哭聲都感動痛哭。

威廉稍早發文不捨表示，歷經了30個小時的「滿漢全席全餐」，老婆跟他終於吃到這顆調皮的「百香果」，並透露卓君澤現在還有點發燒，而剛出生的百香果頭好壯壯，雙腳相當有力，夫妻倆本來計畫是11日就能自然產下兒子，但人算不如天算，直到今天12日凌晨才終於跟兒子見面，笑說：「沒關係一切平安就好，不然真的是要嚇死拎杯（你爸）了」。

威廉與卓君澤迎來愛的結晶。（圖／經紀人提供）

威廉語末不忘跟兒子開玩笑說：「接下來就是一連串的戰役開始…百香果你準備好一輩子的體育課了嗎？海豬真的超辛苦了…感謝禾馨醫療團隊，讓我們順利迎接百香果的到來」。經紀人則透露，威廉全程陪伴卓君澤生產，更親手將兒子臍帶剪斷，「原來臍帶剪起來的感覺…就像很脆很脆的脆腸子，很有韌性，花了點時間，因為很怕剪到我們家百香果的小GG」。

卓君澤辛苦了30小時終於生下兒子。（圖／經紀人提供）

威廉表示，聽到兒子哭聲確定寶寶平安誕生後，他和卓君澤都忍不住落淚，卓君澤則是「最省主婦」上身囑咐不可以給兒子喝最貴的奶粉，「讓他喝一般的就好，誰叫他讓我生的那麼辛苦…」，威廉笑說是兒子自作孽，「相信這是一場一輩子的戰爭和挑戰，我和卓卓都很期待陪百香果奮戰一輩子」，而網友也留言祝賀說：「恭喜恭喜，辛苦媽媽了」、「帥爸得到一個帥兒子，老婆也辛苦了好好休息!」、「辛苦媽咪了」、「平安健康快樂成長」。