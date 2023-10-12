英格蘭前「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham），近期搭上Netflix推出同名紀錄片《貝克漢》，其中講述了貝克漢過往與前助理麗貝卡洛斯（Rebecca Loos）鬧出軌的事件，雖然片中貝克漢夫妻倆並未坦承，但此事件再度引起討論，如今據知情人士透露，麗貝卡洛斯曾隔空向貝克漢喊話，希望他可以「像個男人一樣，為傷害妻子公開道歉」。

貝克漢在2004年驚爆出軌助理麗貝卡洛斯，震驚全球，如今在紀錄片《貝克漢》中貝克漢夫婦重提此事，再度引起外界關注；根據《每日郵報》報導，知情人士透露，麗貝卡洛斯曾隔空向貝克漢喊話，希望他能「像個男人一樣，為傷害妻子公開道歉，而不是扮演一個受害者」。

此外，這段往事再度被搬上檯面後，麗貝卡洛斯再度重回鎂光燈前，知情人士表示，麗貝卡洛斯向朋友提到，對此感到沮喪，擔心自己平靜的生活被破壞，且她坦言，對於當年自己在《世界新聞報》上爆料與貝克漢的緋聞是一個錯誤，「但她已原諒了年輕時自己所犯的錯誤」。

如今的麗貝卡洛斯已成為一位專業的瑜伽教練，不時在社群分享瑜伽姿勢及生活點滴，但因記錄片的播出，導致她的最新貼文中，湧入兩派網友論戰；對此，她也親自在聲援自己的留言中回應：「謝謝你！我會盡可能地以幽默的方式看待那些難聽的言論」。