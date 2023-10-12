配合行政院前瞻基礎建設「建構0-2歲兒童社區公共化托育計畫」及落實員工福利，中油宣布今（112）年由中油職工福利委員會在臺北中油大樓開辦員工子女托嬰中心，12日舉行揭牌儀式，提供適合0-2歲幼兒身心發展的學習環境、活動空間與遊玩體驗，打造友善職場，讓員工放心的托育子女，工作無後顧之憂。

中油表示，托嬰中心進出均有大樓保全人員與門禁管理以確保安全無虞，且加入臺北市政府社會局準公共托育申請，收費參考社會局公告轄內準公共化托育費用上限（信義區為22,500元／月），以第1胎為例，家長可月領8,500元托育補助，若嬰幼兒及父母皆設籍臺北市，則可加碼申請臺北市友善托育補助5,000元，中油員工子女、孫子女另有優惠，大大減輕家長負擔。該中心主要收托中油大樓員工（含退休員工）之子女、孫子女及大樓承租戶、一般民眾之子女，目前開放報名中，歡迎有托育需求的家長登記報名，詳情可電洽中油員工子女托嬰中心（02）23451666。

中油大樓員工子女托嬰中心揭牌儀式由董事長李順欽、發言人張瑞宗、臺灣石油工會理事長陳嘉麟及第五分會常務理事畢禮辰共同揭牌。

李順欽指出，中油從去年8月起陸續在苗栗、高雄及嘉義地區開辦員工子女非營利幼兒園，今年繼續在臺北中油大樓開辦員工子女托嬰中心，即是希望提供員工子女優質的托育環境，善盡企業責任，托嬰中心的師資專業、環境安全且收費合理，期待能成為全心、用心、耐心、貼心、開心、責任心及安心等「七心級」的優質托嬰中心。

中油員工子女托嬰中心由職工福利委員會委託經驗豐富的「社團法人新北市嬰幼兒托育協會」營運，整體情境佈置以大象為設計風格，溫馨且具童趣，且採用健康綠建材，自然採光，內部設有3間活動教室、共同活動室、保健室兼哺乳室，並配有獨立廚房每日提供現煮新鮮膳食，平時安排多元豐富的托育活動，更運用科技輔助，例如電子聯絡簿APP、專利設計的防夾門及嬰兒床呼吸偵測墊等，提供安全舒適的托育空間。