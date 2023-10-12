新北市政府持續推動多元都更，新店區中央新村、中央四街危老重建今（12）日舉辦開工動土典禮，也使新北多元都更核准案量達到888件，總面積86.6公頃，相當於3.3座大安森林公園。

都更處總工程司陳建吉表示，新店中央新村環境單純寧靜，為眾所皆知的優質住宅社區，但當地建物的屋齡多為40至50年的老舊住宅，新店核准的危老重建共有70件，其中就有32件位在中央新村一帶，顯示該區的環境令人嚮往，使得汰舊換新速度因此加快。

本件危老重建是由地主與華南金資產管理公司協議合建，基地面積將近115坪，重建後規畫取得結構安全性能評估第二級耐震設計，打造成地下2層、地上11層，共計30戶的耐震大樓，並規畫退縮2米空間設置無遮簷人行步道，提供舒適的步行環境。

都更處補充，新北市為加速危險及老舊建築重建推動多元都更方案，至今已累計888案，其中737件為侯友宜上任市長後所核准，案量為過去的4.9倍，面積約86.6公頃，相當於3.3座大安森林公園的面積，新店除了70件危老重建案，另還有15件更新案。