日盛越南機會基金研究團隊表示，許多國際機構皆認為，越南持續受到許多全球企業選擇的投資目的地，一系列連接地方、跨區域的交通基礎設施計畫相繼啟動，以及減少行政手續的推動皆是吸引外國投資者的因素。隨著新註冊項目和新增投資資金不斷獲證，2023年9月吸收外資超過20.6億美元，高於2023年8月的19.1億美元，2023年前9個月FDI外資直接投資註冊金額突破200億美元大關，達到202.1億美元，較2023年同期成長7.7%。目前資金主要流入一般製造業，美越關係升級後，未來半導體與可再生能源產業的投資更受到關注。

日盛越南機會基金研究團隊指出，市場期待已久的KRX交易系統的實施總體上為股市帶來了兩個積極影響。一方面，KRX系統是建立中央清算合作夥伴，加速升級並吸引外資。另一方面，KRX上線預計將市場流動性提高，此舉也將加速越南由邊境市場一哥升級至新興市場的「入摩」進程。

日盛越南機會基金研究團隊分析，胡志明指數年線支撐強勁，指數連日反彈上漲，越南2024年企業淨利成長率可望達到27.7%，為東協主要國家中成長幅度最大者，股市仍具有成長潛力。投資人可趁股市仍在低檔位置定時定額布局，長期投資效果顯著!