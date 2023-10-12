台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，外媒指出，三星為了挑戰台積電的龍頭地位，傳出考慮繞過3奈米製程，直接轉向生產先進的2奈米晶片。

根據Investing報導，2022年三星和台積電共同開啟了3奈米製程時代，雖然三星搶先量產3奈米GAA，但台積電率先製造出首款用於智慧型手機的3奈米處理器，專門搭載蘋果的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max機型。

報導提到，三星和台積電都面臨3奈米良率問題的重大挑戰，市場傳出，這2家公司的良率都沒有超過60%，導致有很大一部分晶片有缺陷或達不到要求的標準，讓高通和輝達等客戶相當關切。

三星目前面臨的瓶頸是早期生產的3奈米GAA效能不足，儘管面臨嚴峻挑戰，但三星仍致力於在2025年之前搶進2奈米，該公司憑GAA先發優勢，可望增加其在代工市占率的優勢。

至於台積電則在解決3奈米良率低於預期的問題，蘋果A17 Pro處理器採用台積電3奈米有過熱問題，蘋果稱是軟體引起，已修復iOS 17。此外，台積電則計劃要在2025年進入2奈米製程。