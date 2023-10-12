軍事臉書粉絲團9月曾指出，有共機與民航班機位置重疊，可能是欺敵戰術。國防部副部長柏鴻輝今天澄清，當天雙方飛行高度相差約6000英尺，共機與民航「僅重疊0.3秒」，國軍對此均能以各種方掌握、應對。

軍事臉書粉絲團「Taiwan ADIZ」9月24日貼文指出，1架中共運9通信指揮機飛行於海峽中線以西M503航路上由南向北飛行，有短暫時間和國泰航空CX366香港飛往上海浦東的民航機位置重疊、高度不同，有可能以民航機掩護軍機方式企圖混淆我方偵別；並稱，軍機躲在民航機底下是一種常見的欺敵戰術。

國防部長邱國正今天赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。邱國正午後另有公事，向立院請假，由副部長柏鴻輝列席。

民進黨立委劉世芳、林靜儀關切軍方對共機緊貼民航機飛行的應處方式。

曾經是IDF經國戰機飛行員的柏鴻輝表示，當天共機與民航機飛行高度落差約6000英尺，與民航機「僅重疊0.3秒」。

他強調，任何軍事武器系統都有訊號源，所有軍事行動也有強點、弱點，要發現弱點就得倚靠平時情資蒐整，國軍都會去掌握，在戰術上運用在空機監控，如果來不及就以飛彈追監，海面目標則透過岸置飛彈監控。

柏鴻輝指出，如果要偽裝飛行，偽裝機從基地起飛時就會保持靜默，在雷達上是看不見光點的，「我以前也這樣飛過」，同時這並非第一次，台灣和對方都曾這樣做過。

同時，民航機本身配備防撞系統，他表示，共機如果一路偽裝並抵近民航機，航管會提醒民航機有不明機接近，且台灣附近為繁忙空域，不止台灣在看，全世界都在看（例如，可透過軟體「Flightradar24」掌握班機動態）。

國防部9月30日接受中央社訪問也說明，國軍對共機在防空識別區（ADIZ）內的活動，均能精準掌握並適切說明；對於網路渲染臆測的說法，不予評論。