金曲歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，加上左腦中度萎縮又長腦瘤，隨時有猝逝風險，未料日前又自爆半個月前「眼睛看不到」，健康狀況再度亮起紅燈，而她之前上節目談及悲慘身世時，更一度把主持人鄭弘儀逼哭。

詹雅雯罹患帕金森氏症且左腦萎縮，五月底就醫時，右邊動脈瘤竟奇蹟式消失，不需要再動手術，未料上個月又自爆「眼睛看不到」，加上長期服用金森氏症的藥物，讓她出現狂吐、食不下嚥等副作用，整個人暴瘦一圈，導致身心備受病痛折磨的她，表示決定停藥不想要治療，並決定採取「斷食善終法」延續生命。

詹雅雯身世逼哭鄭弘儀！罹帕金森氏症沒藥醫？醫師驚吐背後的恐怖真相？。（影片／新聞挖挖哇 Youtube）

而人生坎坷的詹雅雯，先前上節目《新聞挖挖哇》時，提及小時候很想要唸書，但父親以家中經濟狀況差為由拒絕，更告知「做長女要認命」，回想起這段過往，讓她淚灑錄影現場，當時就在心中立誓：「從今以後要說『認命』2字我不會寫」，也意識到命運要靠自己掌握，強調：「做工人的女兒一樣要出頭天」，此番感人肺腑的話，直接逼哭在旁的鄭弘儀，直呼：「才第一段你要這樣嗎」。