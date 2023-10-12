新北市議員戴湘儀在街頭發放「敬老獻藝歌仔戲」傳單，和民眾互動。（柯毓庭攝）

新北市政府與市議會攜手共演的「敬老獻藝歌仔戲」，今年挾帶新戲《雲開月明》強勢回歸，議員劉美芳、議員戴湘儀與新聞局長張愛晶、原民局長林瑋茜四人今（12）日穿上戲服，到人潮洶湧的板橋路口發傳單，邀請民眾到新北市府看好戲。

新北市副市長劉和然表示，敬老獻藝歌仔戲活動是全台唯一的府會共演活動，也透過演出促進府會一家親的深厚情感。

劉和然說，今天選在車來人往的遠東百貨中山店辦理快閃記者會，就是希望以更貼近市民朋友的方式，宣告今年仍將延續發揚傳統戲曲的精神，舉辦敬老獻藝歌仔戲活動，也展現市府對於長者福利的關心。

記者會上曾參與演出的劉美芳、以及初試啼聲的戴湘儀、張愛晶還有林瑋茜，在現場帶來一場精彩表演，隨後也穿著歌仔戲服到路口發放宣傳單，精美妝髮讓民眾忍不住驚呼「好漂亮！」，紛紛搶著與四人合照，連幕僚都笑稱「快認不出哪個是我們家局長了」。

新北市新聞局說，「敬老獻藝歌仔戲」自2011年起辦理，每年演出皆爆滿人潮，近三年因疫情停辦，今年重磅回歸，將帶著全新戲碼《雲開月明》回歸，府會攜手演出首長及議員更是歷年最多，10月21日晚間7時至9時將在新北市府多功能集會堂上演，歡迎民眾來看好戲。