現場展示消防署建置的「消防防災e點通App」。（消防署提供）

現場展示業者配合政府設置的防災專區。（消防署提供）

現場展示業者配合政府設置的防災專區。（消防署提供）

消防署、社團法人台灣防災產業協會及財團法人國家地震工程研究中心今（12日）協力舉辦「『拾食防災 時時防災』國家防災頒獎典禮暨複合式地震速報說明會」，除表揚各賣場及網路平台業者配合政府設置防災專區外，同時分享國內「複合型地震速報平台」當前應用與發展；另防災產業協會為配合政府防災政策願景同步推廣「防災商品認證標章」及表揚「防災科技應用技術優質獎」，以強化民眾自主防救災的意識。

活動現場展示消防署建置的「消防防災e點通App」，以及防災產業協會推廣的防災商品與服務認證商品，另有國震中心推廣有關複合式地震速報的應用產品，增進各界對地震速報多元化應用的認識。

消防署表示，期透過此活動加強縣市政府及民間協力組織的凝聚力，強化對防災工作的認同，讓防減災融入生活各層面，落實「防災生活化」理念。

消防署長蕭煥章強調，地震等天然災害風險不可輕忽，面對災害應保持適度警戒並積極準備，政府力量有限，透過強化公私部門合作辦理國家防災日系列活動，呼籲民眾積極參與推廣防災活動及教育訓練，才能喚起全民自主防救災意識，提升整體社會防災韌性。