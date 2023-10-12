台南某托嬰中心傳出12名嬰幼兒群聚感染腸病毒 ，社會局今天派員了解並輔導停托。（台南市社會局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市某托嬰中心遭家長控訴明知多位嬰幼兒感染腸病毒，卻未告知家長，造成大童傳染給小童的群聚感染，10月4日至11日共12名幼童確診腸病毒；社會局與衛生局今日啟動聯合稽查，依「台南市托育機構與居家托育服務腸病毒通報及停托作業要點」規定，雖未達停托標準，但考量腸病毒易隨學童帶回家中感染其他幼童，社會局已輔導該機構自主停托。

據了解，一名家長於網路爆料指托嬰中心之前已有多名大童感染腸病毒，卻默默裝沒事未告知家長，造成他的兒子先在托嬰中心被傳染，女兒不知情下又被傳染，家長還po出女兒晚上睡到一半爬起來吐畫面，並通報社會局。

社會局指出，經稽查後，已輔導托育機構自主停托，並協助停托期間無法自行照顧家長，提供托育媒合服務，並加強托嬰中心環境消毒，落實確保幼童健康。

社會局也說明，依據「台南市托育機構與居家托育服務腸病毒通報及停托作業要點」第4點規定，非屬衛生福利部疾病管制署公告之腸病毒高風險區，若7日內同一收托單位有2名以上學童確診，可採取單位半數以上家長同意者，得採取停托措施。

社會局指出，該托嬰中心調查家長意願後，仍維持收托並加強環境清消，為避免腸病毒交叉感染，社會局已輔導該托育機構自今日起自主停托7日，也針對腸病毒停托期間無法自行照顧幼兒之家長，主動請4區居家托育服務中心協助媒合轉介目前無收托幼兒之居家托育人員協助照顧，讓家長可以安心。

社會局強調，目前正值腸病毒流行期，為維護幼童受托權益，此類型案件如經發現有延遲通報情形，將依違反「傳染病防治法」開罰，社會局後續將針對全市托嬰中心訪視輔導時加強宣導傳染病通報及停托重要性，並於例行查核時是否落實通報，倘有違反者，將依兒童及少年福利與權益保障法規定辦理並命其限期改善。