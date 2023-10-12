現在許多人選擇晚婚或不婚，《摘星工廠》運勢專欄點名射手座、處女座、巨蟹座、摩羯座及雙魚座容易成為「懶婚族」，有不錯的職業、收入及舒適的生活條件，但卻不願意結婚。射手嚮往自由；處女寧缺勿濫；巨蟹擔心另一半無法同甘共苦；摩羯認為結婚不如拚事業；雙魚只想談戀愛。
▍射手座
射手座嚮往自由的生活，並不排斥婚姻，但是更熱衷於享受單身，認為一個人孤單時可以找好友聚聚，不被任何事情所羈絆。
▍處女座
處女座不喜歡將就，認為婚姻更是如此，對另一半要求相當高，不會因為年紀到了就草草結婚，寧願維持單身，直到對的人出現。
▍巨蟹座
巨蟹座渴望忠貞的婚姻，認為與伴侶應該不離不棄，他們無法將婚姻當作兒戲，擔心另一半不能同甘共苦，因此遲遲不敢踏入婚姻。
▍摩羯座
摩羯男認為結婚就像找個女人來嘮叨；摩羯女則認為婚後要伺候另一半，必須照顧家庭，還要面臨婆媳問題，想到結婚的缺點就覺得懶了。
▍雙魚座
雙魚座對於愛情全心全意，希望能與所愛的人共度餘生，不過看過太多步入婚姻後感情生變的夫妻，因此讓他們卻步。
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