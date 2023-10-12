【LIVE直播】郭璽遭下封口令？ 徐巧芯最新回應

前海軍顧問郭璽日前指控立委馬文君洩密，引發潛艦國造爭議，更揚言對台北市議員徐巧芯提告，不過媒體爆料指出，郭自稱已被下12道金牌封口，不再公開說明。針對郭璽日前放話要控告妨害秘密、偽造文書及妨害名譽，徐巧芯今(12日)對此回應，「又是在說謊跟膨風，這3條基本上就是告不成」。

根據《中國時報》今報導，昨午有媒體爆料，郭璽自稱被下12道金牌封口令，不再公開說明，更直指徐巧芯和立委馬文君是「消滅萬惡郭璽集團」。徐巧芯也隨即在臉書發文感嘆，原來郭璽還在，只是被下封口令。

徐巧芯今接受媒體聯訪時則是指出，郭璽可能完全沒有法律觀點，「又是在說謊跟膨風」，這3條基本上就是告不成，第一，妨害秘密，錄音檔很明確的不是我去錄製的，告錯人了；第二，妨害名譽，我沒有任何牽涉妨害他的名譽問題，都是提出事實加以在公共事務上、可受公評的情況去評論，第三，偽造文書，我一開始就去送驗錄音檔，確定沒有變造或有連續性被破壞問題，所以他要嘛不懂法律、要嘛還在膨風。