日本政府的諮詢機構宗教法人審議會今天召開，日本政府聽取審議會意見後，計劃最快於明天向東京地方法院，提出解散「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的請求。

統一教跟日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，犯嫌供稱因母親大量捐款給統一教導致破產，因此對統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。

日本社會之後掀起一股跟統一教有關的討論，不少政治人物急於撇清跟統一教的關係，也讓因父母沉迷統一教受害的第二代出面呼籲。日本國會2022年底火速通過用來救濟統一教被害者及規範惡質捐款的新法。

日本「讀賣新聞」報導，宗教法人審議會是日本政府文部科學省的諮詢機構。

文部科學大臣盛山正仁今天出席會議，並表示「基於目前的調查以及根據宗教法人法，計劃請求法院發布解散命令」。

文部科學省從2022年11月以來，總計已基於宗教法人法對統一教行使7次質詢權，針對組織運作、收支及捐款等總計逾600個項目要求報告，也聽取了前信徒被要求提供高額捐款等的受害遭遇。

不過，統一教方面基於「信仰自由」等理由拒絕做出適當回答，讓文部科學省就將對統一教祭出行政罰通知東京地方法院。

日本宗教法人法規定，若被認為出現明顯違反法令且嚴重損害公共利益的行為等情況，法院可發布解散命令。

而日本政府主張，即使統一教未被捲入刑事案件，只要確定滿足「組織性、惡質性、持續性」，即符合發布解散命令的要件。

日本政府如果屆時向東京地方法院提出解散命令請求，地院將聽取文部科學省及統一教雙方意見後，再做出是否發布解散命令的判斷。而審理將不公開。

若解散命令最終確定的話，統一教不會因此被禁止從事宗教活動，但將喪失宗教法人資格，也無法享受不被課徵固定資產稅等的優惠措施，也必須處分財產。

若日本政府或統一教不服法院的判斷，可以上訴到高等法院或最高法院。

如果法院屆時發布解散命令的話，將是日本繼地下鐵沙林毒氣案的奧姆真理教，及涉及「靈感商法」事件的「明覺寺」後第3例。

不過法院發布解散命令的案例中，從接受請求到最終確定發布命令均耗時數月以上。

統一教則駁斥日本政府主張，表示他們的活動並沒有組織性、惡質性及持續性，不符合被請求解散命令的條件。