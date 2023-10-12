擁有30年歷史的《幽遊白書》系列，公開後即受到廣大粉絲喜愛！Netflix於12日正式宣佈《幽遊白書》翻拍成真人版，並釋出真人版系列主視覺。同步定檔《幽遊白書》真人版於12月14日Netflix全球獨家上線，與全球粉絲見面。

《幽遊白書》為傳奇漫畫家冨樫義博的作品，自1990年於《週刊少年Jump》連載長達4年，引起許多讀者們的熱烈回應。本次登場的真人版，將為《幽遊白書》的故事劇情注入嶄新生命，無論第一次認識《幽遊白書》的朋友，或是原先的粉絲都可以用前所未有的方式看到他們最喜愛的角色。

仿造《航海王》真人版製作模式與規格，Netflix跨足日本與美國共同合作，歷時5年打造完成《幽遊白書》真人版，承諾《幽遊白書》真人版會以最高品質與高度還原原著內容，將最優質的作品呈現給全球觀眾與粉絲。

為了打造《幽遊白書》真人版，Netflix組成了一支國際夢幻團隊，聘請特效公司Scanline VFX運用最先進的視覺特效技術打造劇集。Scanline VFX以「最具創新的視覺特效工作室」聞名，在好萊塢的製作中廣受讚譽。本次Scanline VFX將賦予《幽遊白書》真人版所有角色全新生命，不論是人類和妖怪，或是逼真的打鬥動作場面皆不馬虎。