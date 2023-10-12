吳宗憲霸氣買下台南牛肉麵。（羅永銘攝）

吳宗憲今（12日）與《綜藝大熱門》陳漢典、Lulu黃路梓茵及《綜藝玩很大》KID林柏昇、謝坤達出席三立電視金鐘入圍分享會。吳宗憲為了留下記憶中的美味，花近4000萬買下去年熄燈的台南美食「老唐牛肉麵」，交由兒子鹿希派打理，「費用包括技術移轉、裝潢費那些。上次在《嗨！營業中》吃到鹿希派做的麵包，我這輩子沒吃過這麼好吃的麵包，每個生命都有領導，孩子嘛，生養教陪」。鹿希派會放棄音樂？吳宗憲不改幽默地說，他可以在廚房做音樂啊。

吳宗憲笑說，鹿希派現在都對外介紹自己是老唐牛肉麵第三代，「我們那時吃，都不知道要關店，回台北才知，我就決定要把童年的味道買回來。台南門市正在重新裝潢，台北的話在無聊咖啡吃得到，將來也有計畫在嘉義開店，所以我決定買下民雄鬼屋」，突然的決定笑翻眾人。

吳宗憲霸氣買下台南牛肉麵。（羅永銘攝）

他說，去年和坤達等人在老唐牛肉麵用餐，突遇到一位中風的老先生步履闌珊的要求合照，他當時以為該老人是創辦人唐海燕，還不斷跟對方稱讚牛肉麵多美味，「我還跟他說謝謝，我從小吃你們牛肉麵長大」，老人也都熱情回應他。沒想到，吳宗憲事後才知道唐海燕早在2017年就已過世，他至今都不知道當初合照的老先生是誰。

陶晶瑩日前因人力問題，忍痛結束餐飲的百貨櫃位，吳宗憲會擔心人力缺工嗎？他坦言會，所以也會減少人工運用，「基本上來講，我們是買單後自己取餐，台北（無聊咖啡）的部分已經營業多年，所以目前沒有人力方面的問題」。