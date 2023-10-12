距離2024立委選舉僅剩3個月，台中市卻傳出市府機關行政不中立，民進黨議員陳雅惠質詢指出，日前南區公所舉辦防治空汙宣導活動，竟有人在台上帶動唱時高喊立委參選人名字及「凍蒜」，實在誇張。台中市長盧秀燕對此表示「非常不妥」。

陳雅惠在質詢時播放一段影片，內容是10月7日南區公所在台中國小舉辦的空氣汙染防制宣導活動，台上參加者配合音樂帶動唱，主持人竟喊出立委參選人的名字及「凍蒜」，陳雅惠說，當下台下的人都感覺很錯亂，不是一場以舞會友的活動嗎？怎麼變成像在參加造勢活動？

陳雅惠說，選舉要造勢，只要不是拿公家經費，個人要怎麼辦是個人的事，大家都沒意見，但若利用公共資源挹注作為個人造勢，就違反行政中立，且此事發生時，南區區長也在現場，還無視遵守行政中立原則，實在誇張。

盧秀燕表示，這種情況確實非常不妥，她自己選舉都禁止這樣的行為，民政局各區公所應徹底改善、檢討，若再有這種情形，相關首長要受處分。