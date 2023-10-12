美國海軍核動力航艦雷根號今天到訪南韓釜山海軍基地，意在向北韓展示軍事實力。與此同時，北韓領導人金正恩重申他正努力強化與俄羅斯的關係。

綜合美聯社和路透社報導，南韓國國防部表示，雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）打擊群本週稍早參與韓美日三方海上聯合軍演後，抵達南韓釜山港。

根據國防部稍早發表的聲明，雷根號預計將在釜山停留至16日，作為雙邊協議的一部分；這項協議旨在增強美國戰略軍事資產在朝鮮半島的「定期可見性」，以應對北韓核計畫。

聲明稱，這是美國海軍核動力航艦尼米茲號（USS Nimitz）3月底進入釜山港泊靠後，美國航艦6個月內再度到訪南韓。

雷根號泊靠釜山港料將激怒北韓，平壤當局將部署如此強大的美國軍事資產視為重大安全威脅。雷根號2022年10月與南韓軍隊舉行聯合軍演時，北韓曾說部署這艘航艦對地區安全造成「相當大的負面影響」，接著展開一連串的彈道飛彈試射。

在此同時，金正恩與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天就兩國建交75週年互致賀電。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在賀電中說，在訪俄期間與蒲亭「坦誠且深入地交換意見」，讓他感到「非常滿意」，他也堅信兩國關係會更上一層樓。金正恩也祝願俄羅斯人民戰勝「帝國主義者」的霸權政策及孤立和扼殺俄羅斯的行動。

北韓中央通信社說，蒲亭在賀電中告訴金正恩，他對雙邊關係持續在各方面積極發展感到滿意。