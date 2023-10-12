五月天「諾亞方舟10周年進化復刻版」巡迴演唱會，日前移師廣州舉辦，不過在點歌環節時，台下歌迷自爆是買黃牛票進場，隨後便遭警察上前關切，畫面在網路瘋傳掀起熱議。

五月天演唱會進行到點歌環節時，一名女童表示想聽《知足》，在旁的父親透露這是她人生首場演唱會時，主唱阿信打趣詢問：「為什麼不去看杰倫，看我們是因為門票好搶嗎」，未料，女童父親表示不僅周杰倫的票買不到，這場演唱會其實也買不到，最後只好買了黃牛票進場，這讓阿信一度尷尬，不過隨即打圓場：「破例網開一面好不好，為了妹妹，爸爸做了不好示範」。

原以為事件就此告一段落，沒想到網友爆料這名父親隨後被警方關切，表示因為宣導不支持黃牛，要求他提供跟黃牛的轉帳紀錄，畫面流出後引發眾人熱議：「自爆的狠人，也算是為反黄牛做出了貢獻」、「驗票口看了票就給進場，施行實名制等於虛設」、「寧願不看也不買黄牛票」、「這樣到底要怎麼教小孩」。