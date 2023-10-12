林奕嵐還在適應面對媒體。（陳俊吉攝）

林奕嵐演技首獲肯定。（陳俊吉攝）

林奕嵐憑Netflix《她和她的她》小林晨曦一角入圍金鐘迷你劇最佳新人獎，今（12）日接受聯訪。先前她遭週刊拍到和巫建和在街上隔罩接吻、當街摟抱、揉捏臀動超親密，她今表示巫建和有傳訊息恭喜她，被問到戀情是否見光死？她說2人從頭到尾都只是朋友，堅持至今母胎單身，沒交過男朋友。

但當時互動非常火熱，有喝醉或有試著發展？林奕嵐堅持當時沒喝醉，斬釘截鐵回：「其實我有點忘記發生什麼事，一直是朋友，就是正常交友。」當時巫建和遭爆和前女友王真琳沒斷乾淨，林奕嵐說被拍到後她也沒有去釐清對方的感情狀態，「就是正常交朋友，現在也是朋友。」

2人一起宣傳電影《成功補習班》，互動良好，「我們沒有疏遠，我也知道他上個月有去新加坡。」林奕嵐雖說被拍到心情沒有什麼起伏，但看到報導有點嚇到，公司也叮囑之後要注意在外形象。現在還能維持良好關係，之間有經過什麼調適？「我們一直都沒事。」

林奕嵐戲劇、電影接不完，算是新生代備受矚目的藝人，但面對訪問仍坐立難安，今被問感情細節，她頻頻向經紀人求救，有想過成名的代價？林奕嵐略顯為難地說：「沒有想清楚，只能應付。」她認為感情事私事，不用一直講 。林奕嵐外表高冷，她也自認不太會主動和人攀談，從18歲演戲至今也開始慢慢調適面對媒體的心態，現在進入劇組比較會主動融入大家。

林奕嵐對於入圍也很佛系，她說宣布入圍當下雖驚喜但心情平靜，好友庾恩利（小哈利）也傳訊恭喜，替她感到驕傲。《她和她的她》劇組許瑋甯、李程彬、陳以文都有恭喜她。先前許瑋甯被傳說因劇中侵犯戲，因此害怕吳慷仁，林奕嵐劇中也遭「狼師」陳以文侵犯，她說這場戲讓她印象深刻，但拍完沒有陰影 就只是在演戲。

林奕嵐劇中為演學生戴了頂學生頭假髮，有些不自然，她說因為當時有其他工作不能改變髮型，如果可以她也希望直接剪短髮，看起來比較真實，她笑說當時拍攝時很熱，頭髮會有蒸氣導至假髮膨脹，「所以我在裡面頭有時大、有時小。」