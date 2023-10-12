有些人平時看起來個性溫和，不過一旦被惹怒，兇起來也是非常恐怖。《搜狐網》近日分享3個看似溫柔卻不好惹的星座，他們若是被傷害或遭背叛，就會翻臉不認人，絕不留情面，甚至想辦法復仇，讓對方後悔。

▎巨蟹座

巨蟹座以顧家和有愛心聞名，給人一種溫柔的形象，不過一旦遭受背叛或被人傷害，他們內心就會變得很強硬，擁有強烈的保護慾，假若親友受到威脅，也一定會站出來反擊，採取激烈的行動，甚至變得報復心極強，讓傷害他們的人後悔。

▎天蠍座

天蠍座個性神秘又複雜，總是表現出自信、冷靜的樣子，散發掌控一切的姿態，平時待人友善又親切，不過並非好惹的角色，一旦感覺被欺騙，就會採取極端的保護手段，甚至在暗中策劃復仇行動，絕對會讓傷害他們的人吃盡苦頭，翻臉比翻書還要快。

▎處女座

處女座做事非常謹慎，凡事追求完美，待人友善又善良，不過當事情發展不如所願，他們會變得很愛挑剔與批評，此外，對自己與周圍的人期望高，沒達到預期的結果，也會表現出嚴格苛刻的一面，甚至難以原諒犯錯的人，堅持完美的性格使處女座容易翻臉不認人。